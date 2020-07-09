Okullar açılacak mı 2020, Ziya Selçuk açıkladı! 2020 ve 2021 okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, konusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitim haziran ayında sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada, 'Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazırız.' dedi. İşte okulların açılacağı tarih ile ilgili merak edilenler…

Okulların ne zaman açılacağı, eğitim ve öğretimin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. MEB’in 81 ile gönderdiği genelgeye göre okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, 'Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olur. Eğer salgının seyrinde bir farklılık söz konusu olursa eğitim devam eder ama bu uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir.' dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu. Genelgeye göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazırız.' dedi.

BAKAN KOCA'DAN OKUL AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından bir gazetecinin, "Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin belirlediği kuralların okullarda uygulanmasının çok zor olduğunu söylediler. İleride bu kurallarda bir değişiklik olabilir mi?" sorusuna, "Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olur. Eğer salgının seyrinde bir farklılık söz konusu olursa eğitim devam eder ama bu uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir. Bununla ilgili Bilim Kurulu önerisini yapar. O durumda zaten bildirilmiş olur." yanıtını vermişti.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili de 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü bitecek.