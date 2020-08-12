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Okullar 21 Eylül’e mi ertelendi? Okullar ne zaman açılıyor, 31 Ağustos’ta mı? Bilim Kurulu okul kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı okul açıklaması!

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 20:39 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 20:58

Sağlık Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında başlayan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Okulların açılıp-açılmama durumunun değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Peki, okullar 21 Eylül’de mi açılacak? Okullar ne zaman açılıyor 2020? Bilim Kurulu okul kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı okul açıklaması...


Bilim Kurulu toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Peki, okullar 21 Eylül’e mi ertelendi? Okullar ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak 2020? İşte Bilim Kurulu okul kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı okul açıklaması!

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların yüz tüze eğitimle açılması için herkesin sorumluluk paylaşması gereliyor. Okulların sağlık ve güvenle açılması için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlaması, maske, dezanfektan gibi hususları çalıştık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız görüşmeler kapsamında, aşamalı ve seyrettilmiş bir modelle eğitim uzaktan devam edecek. 

"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları  uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen  sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Bakan Selçuk: "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan  eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. (Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı)  Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız. Toplumun her bir bireyini salgınla  mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği  ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor. (Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak  başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda  belirleyeceğiz.  Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan  eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek."

Sağlık Bakanı Koca ise yazılı yaptığı açıklamada Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır.

 

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