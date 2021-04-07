Okullar 13 Nisan’da kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak 2. dönem 2021?

Okulların kapanıp, kapanmayacağı, ne zaman kapanacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak içinde araştırılıyor. Koronavirüs risk haritasına göre 58 il kırmızı kategoride yer aldı. Kırmızı kategorisindeki illerin artması ardından MEB bir açıklama yaptı ve açıklamada, Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek’ ifadelerini kullandı. Öte yandan Ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan’da okulların tatil olacağı iddia edildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2021? 2021 yılında okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Okulların durumu hala merak ediliyor. 4 Nisan’da Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili hakkında yaptığı açıklamada, ‘Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.’ dedi. Aynı zamanda okulların 13 Nisan’da kapanacağı iddia ediliyor. Peki, Okullar kapanacak mı? 2. Dönemde okullar ne zaman kapanacak, 13 Nisan’da okullar kapalı mı, açık mı olacak?

OKULLAR KAPANACAK MI, 13 NİSAN’DA OKULLAR AÇIK MI?

Kabine Toplantı sonrası MEB yazılı yaptığı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12’nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Karasın ardından çok yüksek riskli il gruplarında bulunan Ankara, Çorum, Erzurum ve Eskişehir uzaktan eğitim kararını açıkladı.

YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.