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Okuldaki 76 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı!

AA |  08 Kasım 2021 Pazartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 18:41

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı.


İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yiyecekleri tüketen bazı  öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.
 
Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri  bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye  kaldırdı.
 
Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 76 öğrencinin  tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
 
Öğrencilerin bulunduğu hastaneleri ziyaret eden ve durumları hakkında  sağlık personelinden bilgi alan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, daha sonra yazılı  açıklama yaptı.
 
Açıklamasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildiren  Yılmaz, "İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve  Orman Müdürlüğü tarafından konu takip edilmekte. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz  tarafından okul kantininden gıda örnekleri alınmış olup sonuçlara göre gerekli  cezai yaptırımlar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
 
 
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Manisa Turgutlu lise
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