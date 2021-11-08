Okuldaki 76 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı!

İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yiyecekleri tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 76 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin bulunduğu hastaneleri ziyaret eden ve durumları hakkında sağlık personelinden bilgi alan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, daha sonra yazılı açıklama yaptı.