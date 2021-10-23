Okulda skandal olay! 25 öğrenciye...

Velileri harekete geçiren olay Kepez ilçesi Şelale Demirel Mahallesi'nde bulunan Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
25 öğrencinin bulunduğu sınıfta matematik öğretmeni T.K.'nin ders sırasında sürekli öğrencilere hakaret ve küfür ettiğini iddia eden öğrenciler, durumu velilerine bildirdi. Öğrencilerin şikayeti üzerine harekete geçen veliler, öğretmen T.K.'yi önce okul yönetimine daha sonra Cumhuriyet savcılığına bildirdi. Ayrıca, öğrenciler tarından yapılan bir ses kaydı da delil olarak polise teslim edildi. Öğretmen hakkında şikayet dilekçesi veren velilerden Fazlı Alacahan, birçok öğrenci gibi kendi çocuğunun 10'uncu sınıfta aynı öğretmenden ders aldığını ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi. Baba Alacahan, "Oğlum beni işyerimdeyken aradı. Öğretmenin kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Ben de 'öğretmenine karşı saygısızlık yapma, bana öğretmenini şikayet etme diye' uyardım. Akşam eve geldiğimde yanıma gelip ses kaydını dinletti. Şok oldum. Derste çocukları aşağılayıcı cümleler kurup, bazen küfür ediyor. Bir eğitimciye yakışmayacak sözler. Biz de bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Savcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduk" diye konuştu.
Öğretmen T.K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.