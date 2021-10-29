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Okulda rezalet! Herkes şoka girdi, görüntüler infial yarattı! Kucak dansı...
ABD'de bir lisede yaşanan kucak dansı rezaleti, bölgede infiale neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yer yerinden oynadı. Müfettiş 'bu kadarı olmaz' diyerek tepkisini dile getirdi.
Lise öğrencilerinin müdürlerine kucak dansı yaptığını ve ponpon kızların Hooters kostümü giydiğini gösteren şoke edici fotoğraflar Kentucky kasabasında büyük tepkiye yol açtı.