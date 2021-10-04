Okulda iğrenç cinsel istismar! Kaymakamlık açıklama yaptı

İlkokulda iğrenç cinsel istismar. Van 'ın Başkale ilçesindeki bir okulda öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya platformlarında ilçede yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili iddialar üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.