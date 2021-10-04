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Okulda iğrenç cinsel istismar! Kaymakamlık açıklama yaptı

AA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 10:50 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 10:50

İlkokulda iğrenç cinsel istismar. Van'ın Başkale ilçesindeki bir okulda öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı.


İlkokulda iğrenç cinsel istismar. Van'ın Başkale ilçesindeki bir okulda öğrenciye cinsel  istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı. 
 
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın  organları ile sosyal medya platformlarında ilçede yaşanan cinsel istismar  olayıyla ilgili iddialar üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu  belirtildi.
 
28 Eylül'de ilçedeki bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencinin,  okulda görevli personel tarafından cinsel istismara uğradığını ailesine  bildirdiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bunun üzerine aile tarafından Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne  müracaatta bulunulmuştur. Aynı gün şüpheli görevinden uzaklaştırılarak hakkında  idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla  ilgili adli soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli, 29 Eylül'de  hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından  tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüpheli şahsın kaçtığına yönelik iddialar  gerçeği yansıtmamaktadır."
 

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