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Okulda corona virüs çıkarsa ne olacak? Cevabı belli oldu!
Okulda pozitif vaka çıkması durumunda kurallara uyuluyorsa eğitim durmayacak. Birden fazla vakada sınıf eve gönderilecek. Öğretmende veya servisçide Kovid-19 tespit edilirse öğrenciler temaslı kabul edilecek. İşte bilmeniz gereken tüm detaylar...
Milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtını merakla beklediği, “Okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne olacak?” sorusuna Sağlık Bakanlığı açıklık getirdi.