Okula gitmeyecekler! MEB kararı resmen duyurdu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

Yüz yüze eğitime devam edilen ve önümüzdeki günlerde ara tatile girecek olan okullarla ilgili resmi açıklama...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kasım ayı ara tatili için öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili yaptığı açıklamaya göre, öğretmenler 15-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılacak ve okula gelmeyecek.

"ÖNCELİK HEP YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Bakan Özer'in açıklamaları: Birinci önceliğimiz yüz yüze eğitime devam etmek. Yüz yüze eğitime devam etmek için iki aydan beri çırpınıyoruz. Eğitim ortamı sadece öğrenme yapılan yerler değildir. Eğitim ortamı öğrenmenin yanında psikososyal gelişimin olduğu, kültür, sanat, spor aktivitelerinin olduğu, kişisel gelişimlerin sağlandığı mekanlardır. Yüz yüze eğitimden uzaklaşmak bu imkanlar kim için önemliyse, en fazla mağduriyeti o kesim için oluşturmuştur. Bugün 850 bin dersliğimiz var. 3 kasım itibarıyla bin 496 sınıf kapalı. Binde 2. Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir.

KALABALIK SINIFLAR YAYGIN DEĞİL

35'ten fazla öğrenci bulunan sınıfların oranı yüzde 13,4'tür. Dolayısıyla kalabalık sınıflar yaygın değildir. Ayrıca Bakanlık olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize okul bazlı olarak kalabalık sınıflarla ilgili her türlü tedbiri alma, kural belirleme, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakan Özer, Aralık ayında engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini de verdi. Özer, "3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.

KURSLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Ara tatil öncesi açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında bilgi vererek, "7, 8, 11 ve 12. sınıflar için bu kursları açmıştık. 15-19 Kasım'da verilecek tatil sonrasında 6 ve 10. sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri için de bu kursları açacağız. Diğer sınıflar için kurslar devam edecek." dedi.

OKUL ÖNCESİ GRUP

Özer, okuldaki akademik başarının tahmin edilemeyecek düzeyde okul dışı faktörlere bağlı olduğunu anlatarak, "Ebeveyninin eğitim seviyesine, gelir seviyesine, evdeki kütüphaneye bağlı. Ebeveynin ekonomik seviyesiyle erken yaştaki akademik başarı arasındaki korelasyon çok yüksek. Sosyoekonomik seviyesi yeterli olan ailelerin çocuklarının eğitime eriştiğini, bir kesimin de erişmediğini düşünün.

İlkokula başladığında hazır bulunuşlukta ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Okul dışı sosyoekonomik seviyenin getirmiş olduğu farkları minimize etmeye çalışıyoruz. Şu anda 3 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 14, 4 yaş grubunda yüzde 35, 5 yaşta ise yüzde 78. Bizim 2022 itibarıyla hedefimiz, 3 yaşta yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 70'e, 5 yaşta ise yüzde 100'e çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

3 ve 4 yaş grubunda dezavantajlı bölgelere ağırlık verileceğini aktaran Özer, İstanbul 'a 1000 anaokulu yapılacağını kaydetti.

Özer, 5 bin anasınıfını 2. döneme yetiştirecekleri bilgisini vererek, 5 yaştaki yüzde 78'lik okullaşma oranının yüzde 85'e çıkacağını dile getirdi.

Bakan Özer, diğer hedeflerini; okullar arasındaki imkan farklarının minimize edilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için desteklerin verilmesi ve mesleki eğitim olarak sıraladı.