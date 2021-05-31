Okula gitmek zorunlu mu 2021? Yüz yüze eğitim için okula gitmeyen sınıfta kalır mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbir kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili müjde verdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” paylaşımında bulundu. Peki, Okula gitmek zorunlu mu, yüz yüze eğitime gitmeyen sınıfta kalır mı?

Okula gitmek zorunlu mu, yüz yüze eğitime gitmeyen sınıfta kalır mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yeni takvimi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” paylaşımında bulundu.

Yapılan açıklamada, okullardaki yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olduğu belirtildi.