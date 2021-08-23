Okula dönüşte çocuklar iletişim sorunları yaşayabilir!

Okula dönüş zamanı yaklaşırken birçok ebeveyn çocukları için endişe ediyor, okulda neler yaşayacağını düşünüyor. Uzman Klinik Psikolog İlkim Seray Kılınç, bu dönemi çocuğu ve kendini için kolaylaştırmak isteyen ebeveynler için altın değerinde önerilerde bulunuyor.

Bir yıl boyu evden geçirdiğimiz dönemin sonunda okula yüz yüze döndüğümüzde nasıl olacak, nelerle karşılaşacağız? Uzman Klinik Psikolog İlkim Seray Kılınç anlatıyor.

KAYGINIZI ÇOCUĞA YANSITIRSANIZ ONA DA AŞILARSINIZ

Psikolog Kılınç, bu dönemde evde çocuklarına aralıksız olarak okulda maskesini çıkarmamayı, ellerini sürekli yıkamasını hatırlatan ebeveynlerin çocukların da birer birey olduğunu unutmaması gerektiğini söylüyor: “Çocuklarımızın da kendi düşünceleri, istekleri ve hayatta ettiği mücadelelerle öğrendikleri şeyler var. Bu aşamada ebeveyn olarak duyduğumuz kaygıyı onlara ne kadar yansıtırsak, belki de kaygının ne demek olduğunu bile bilmeyen çocuklarımıza bunu istemeden de olsa aşılamış olabiliriz. Lütfen bu esnada kendiniz kontrol ederek asıl siz ne hissediyorsunuz, bunu anlamaya çalışın. Çocuklar ebeveynlerini yansıtan birer aynadır, sizin korku ve endişeleriniz onun üzerinde cereyan edebilir.”

ÇOCUĞUNUZUN DUYGULARINI ANLAMAYA ÇALIŞIN

Ders çalışmak çocuklar için oldukça zor bir eylemken, evden çalışmak ve hep ekran başında olmak bu zorluğu nerdeyse birkaç kat fazlalaştırdı. Üstüne bir de gidilen tatiller, yapılan seyahatler göz önünde bulundurulursa bu yıl çocukları daha fazla zorlanacakları bir sene bekliyor. Bu aşamada çocukların iletişim kurmakta zorlanabileceğini, kendini ifade etme sorunları yaşayabileceğini söyleyen Kılınç, bunun olağan bir durum olduğunu ve yaklaşık 17 aydır yalnızca aileleriyle yüz yüze iletişim kuran çocukların insanlarla bir araya geldiklerinde neyi, nasıl, hangi ölçüde yapacakları hakkında bocalayabileceğinin altını çiziyor.

Bu noktada ebeveynlerin sabırlı olması gerektiğini belirten Kılınç, “Zorlandığı halde, sizin onu anlamadığını düşünmesi isteyeceğimiz son şey bile olmaz aslında. Duygusal olarak anlamaya çalışmak ve yalnızca hissettiklerini paylaştığınızı gösterebilmek onlarla iletişim kurmamızın en önemli yollarından biri haline gelebilir. Unutmayın ki; siz ebeveyn olarak zorlandığınızda onlar da en az sizin kadar zorlanıyor. Tüm duygular anlaşılabilir ve hissedilebilir, biz yalnızca çocuklar anlamasın diye saklamaya çalışırız. Süreç boyunca nasıl beraber bir şeylerin üstesinden beraber geldiysek çocuklarımızla; emin olun bunun da üstesinden onların duygularını paylaşmaya ve anlamaya çalışarak başlayabilirsiniz” diyor.