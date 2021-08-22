Okul pansiyonlarına aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Millî Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak duyurduğu 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alımı ile ilgili detaylar belli oldu. Bakanlığa bağlı pansiyonlarda personeli ihtiyacının ön plana çıktığını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi.” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu süreçte Bakanlığa bağlı pansiyonlarda personeli ihtiyacının ön plana çıktığını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan istihdam müjdesini şu şekilde duyurdu:

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.

PANSİYONLAR 5 BİN 872 AŞÇI VE DESTEK PERSONELİ ALINACAK!

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak.

Yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül’de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah.”