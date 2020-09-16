Okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıflarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? 21 Eylül'de yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘yüz yüze eğitim’ ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Uzaktan eğitim modeli ile yeni eğim ve öğretim yılına başlayan öğrenciler 21 Eylül'den itibaren okullarda yüz yüze eğitime başlayacak. 21 Eylül’de başlaması beklenen yüz yüze eğitimin nasıl olacağı ise şekillenmeye başladı. 21 Eylül’de okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak?

31 Ağustos'ta başlatılan uzaktan eğitimin ardından bu hafta yüz yüze eğitim başlayacak. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başladı. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül yapılacak. Peki yüz yüze eğitim nasıl yapılacak?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylu¨l 2020 haftasında hangi gu¨n olacagˆına o¨gˆretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul o¨ncesi egˆitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak s¸ekilde 1 gu¨n, I·lkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffu¨sler olacak s¸ekilde 1 gu¨n u¨zerinden planlanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasının önemli olduğu vurgulandı ve velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır’’ ifadesini kullandı.