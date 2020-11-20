Koronavirüs önlemleri nedeniyle 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alınınca, çalışan anneler ne yapacak? Sorusu sorulmaya başladı. Çalışan anneler okul öncesi okulların kapatılmamasını isterken, okul öncesi öğretmenler ise duruma tepki göstererek sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor. Gözler MEB’e çevrilmişken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni döneme ilişkin ayrıntıları TRT Haber'de anlattı. Bakan Selçuk açıklamalarında okul öncesi okulların durumuna ilişkin de açıklama yaptı. Peki, Okul öncesi okullar kapanıyor mu? Özel, MEB’e ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı okul öncesi okulların durumu ne olacak, kapatılacak mı?

Koronavirüs tedbirlerinin açıklanıp, genelgenin 81 ile gönderilmesiyle okul öncesi okulların durumu tartışılmaya devam ediyor. Genelgeye göre 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. Çalışan ebeveyneler kreş ve anaokulların kapatılmaması isterken, okul öncesi öğretmenler bakıcı değil, öğretmeniz diyerek seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Konuyla ilgili son açıklama ise Bakan Ziya Selçuk’tan geldi. Okul öncesi okullar kapanıyor mu? Özel, MEB’e ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı okul öncesi okulların durumu ne olacak, kapatılacak mı?

OKUL ÖNCESİ OKULLAR KAPANIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni döneme ilişkin tüm ayrıntıları TRT Haber'de anlatıyor. Bakan Selçuk konuyla ilgili, Kreşler ile ilgili bugün bir açıklama yapılacak. Çalışan anneler için büyük bir ihtimal bugün içinde olumlu bir haber gelebilir.’’ İfadelerini kullandı.

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.

-Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.

-Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

-Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

Kreşler ile ilgili bugün bir açıklama yapılacak. Çalışan anneler için büyük bir ihtimal bugün içinde olumlu bir haber gelebilir.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz."

Erişim sorunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi algılanırsa doğru olmaz. California'da bile erişim sorunu var. Bütün dünya düşünüyor. Alt yapılar kolay kurulmuyor, kısa dönem çalışması değil. Biz marttan beri bu işi yapıyoruz. Bir kere 4 saatliğine bir sorun oldu. Dünyada öğretmenlerin ve öğrencilerin bu kadar yoğun kullandığı bir site var mı? Önümüzdeki süreçte biz de bir deneyim kazandık, alt yapımızı güçlendirmek için bir fırsatımız oldu.

Video kütüphaneleri kurduk, her bir dersin videosunu oluşturalım ve çocuklar bunu izleyebilsinler. TRT Eba'ya da koyduk bu videoları. Akademik destek yazılımımız var, bu dünyada 3-4 ülkede var. Bütün bunları çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için yaptık, çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak için önümüzdeki hafta çocuklarımızın lehine çalışmalar yapılacak.

Bu sene öğrencilerimize ilk kez ders kitabı dışında da kaynak verdik, okullarımızda hazır elinde olmayanlar varsa ordan alabilirler.