Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." Dedi ve alınan yeni kararları açıkladı. Okul öncesi kapanacak mı, okul öncesi eğitim uzaktan mı-yüz yüze mi? Okul öncesi eğitim nedir? Okul öncesi eğitim kurumları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs bilim kurulunun hazırladığı "alternatifli tam kapanma" teklifinin görüşüldüğü Kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan konuşmasında Ramazan ayının ilk iki haftasında "kısmi kapanma" olacağını açıklayarak yeni koronavirüs kararlarını açıkladı.

OKUL ÖNCESİ KAPANACAK MI?

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDİR?

Okul Öncesi Eğitimi, doğumdan, zorunlu eğitim yaşına kadar, çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitim diye tanımlayabiliriz.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI NELERDİR?

Kreş = 0 – 2 yaş

Yuva = 2 – 3 yaş

Anaokulu = 3 – 4 yaş

Anasınıfı = 5 – 6 yaş