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Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kararı!
AA | 08 Ekim 2020 Perşembe - 18:51 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 18:58
Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.
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