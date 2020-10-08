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Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kararı!

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 18:51 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 18:58

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.


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