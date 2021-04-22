Okul öncesi, 1. 2. 3. 4. 5. Sınıflar için 2, 3, 4 kıtalık kısa 23 Nisan şiirleri! Ünlü şairlerden en güzel, en iyi, kolay 23 Nisan ile ilgili şiirler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için az bir süre kaldı. 23 Nisan 2021 yılında da her yıl olduğu gibi kutlanacak. TBMM'nin kurulduğu tarih olan ve Dünya çocuklarına armağan edilen bugün için öğrenciler ve öğretmenler şiirler, resimler ve oyunlar arıyor. Biz de yaklaşan çocuk bayramına özel 23 Nisan şiirleri derledi. İşte 23 Nisan ile ilgili şiirler…

23 Nisan Çocuk Bayramı heyecanla bekleniyor. Koronavirüs nedeniyle evlerinde eğitimlerini sürdüren çocuklar, evlerinin camlarını süslemeye başladı. 23 Nisan etkinlikleri nedeniyle şiir okuyacaklar arama motorlarına yönelerek 23 Nisan şiirleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte birbirinden farklı güzel ve anlamlı, kısa 23 Nisan şiirleri...

23 NİSANYurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali Yücel

23 NİSAN

Sana armağan etti,



Ata bu güzel günü,



23 Nisan bugün,



Çocuk Bayramı günü.



Sevin, oyna, gez, dolaş,



Senin bayramın bugün.



Bayrağı sev arkadaş.



Dalgalandıkça öğün.



R.Gökalp ARKIN





23 NİSAN



Sevinçliyiz hepimiz,



Taştı bugün neşemiz.



Eğleniriz, güleriz,



Geldi 23 Nisan.





Süsleriz biz her yanı,



Geldi çocuk bayramı.



Atatürk'ün armağanı,



Yaşa 23 Nisan.



HAKKI ERCAN

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.



Çünkü, en şerefli en mutlu gün.



Bugün yirmi üç Nisan,



Hep neşeyle doluyor insan.







İşte, bugün bir meclis kuruldu,



Sonra hemen padişah kovuldu.



Bugün yirmi üç Nisan,



Hep neşeyle doluyor insan.



Bugün, Atatürk'ten bir armağan,



Yoksa, tutsak olurduk sen inan.



Bugün yirmi üç Nisan,



Hep neşeyle doluyor insan.



Saip EGÜZ

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI