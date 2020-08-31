Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı açılışı için ilk ders zilini çaldı. Uzaktan eğitim EBA TV ve MEB'in EBA platformlarında başladı. EBA canlı sınıf derslerinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli de okul kitaplarının dağıtımı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Okul kitapları ne zaman verilecek? Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? Okullar kitap dağıtacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı kitap dağıtımı ile ilgili bilgiler...

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı açılışı uzaktan eğitimle başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ders zilini çalarak derslerini resmi başlangıcını yaptı. Okulların uzaktan eğitimle açılmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli de okulların kitap dağıtımını merak ediyor. Peki, Okul kitapları ne zaman verilecek? Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? Okullar kitap dağıtacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kitap dağıtımı ile ilgili detaylar...

OKULLAR KİTAP DAĞITACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), bugün başlatılan üç haftalık uzaktan eğitim sürecinin ardından okullar yüz yüze eğitimle, öğrenim faaliyetleri devam edecek. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söylemişti. Okullardan kitap dağıtımlarının bugünden itibaren yapılması bekleniyor.

BAKAN SELÇUK'UN DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."

OKUL KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.

Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.

Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.