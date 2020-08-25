Okul kitapları ne zaman verilecek 2020?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan, 21 Eylül’de de Bilim Kurulu tavsiyesiyle aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze başlayacak. Eğitimin başlamasına günler kala öğrenciler ve veliler okul kitapları ne zaman verilecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, okul kitapları ne zaman dağıtılacak?

31 Ağustos’ta uzaktan eğitime başlayacak olan öğrenciler, okul kitaplarının ne zaman dağıtılacağını araştırıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrenci için hazırlanan Okul kitapları, okulların açılmasına kısa bir süre kala merakla bekleniyor. Peki Okul kitapları ne zaman dağıtılacak 2020?

OKUL KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için müfredata uygun olarak hazırlanmış olan okul kitapları açılışı ertelenen okulların açılmasına kısa bir süre kala dağıtılmayı bekliyor.

21 Eylül’de kademeli olarak açılacak okullar için Haziran ayında Yaklaşık 147 milyon ders kitabı İl ve İlçe Milli Eğitim şubelerine gönderildi. Okul kitapları; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrenci için hazırlandı. Okulların açılmasıyla birlikte kitaplar öğrencilere özel bir çanta içerisinde dağıtılacak.

Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik. Öğrenciler ders kitaplarını okullar açıldığında alacak.”

KÖY OKULLARI İÇİN AYRI HAZIRLIK

MEB tarafından hazırlanan çalışma kitapları 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 7 bin, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye de dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili, "Ülkemizin geleceği olan köy okullarımıza, telafi eğitiminde alternatif destekler sunmaya devam edeceğiz. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki öğrenciler için beş farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladık, kitaplar dağıtıma hazır’’ dedi.