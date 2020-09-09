Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? MEB kitap dağıtımı ne zaman? İşte okul kitaplarının verileceği tarih

Salgın sürecinin başında uzaktan eğitime geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla eğitime devam edecek. Bakan Selçuk’un kontrollü ve aşamalı olarak eğitim-öğretime başlama konusunda karar aldıklarını duyurdu. Okulların bir süre daha uzaktan eğitimle devam etmesi nedeniyle veliler de okul kitaplarının ne zaman dağılacağını merak ediyor. Peki, Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? İşte okul kitaplarının verileceği tarih…

Okulların ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitim e ne zaman geçileceği ile ilgili sorular Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından sonra netlik kazandı. Bakan Selçuk, “21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.” açıklamasında bulundu. Bu açıklamaların ardından velilerin merak ettiği soruların başında da okul kitap larının dağıtılacağı tarih oldu. Peki, Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? İşte okul kitaplarının verileceği tarih…

BAKAN ZİYA SELÇUK DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."

OKUL KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.

Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.

Ders kitapları öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Okul müdürlükleri öğrenci velilerinin telefonlarına okul kitaplarının alınacağı gün ve saatlere ilişkin mesaj gönderiyor. Yoğunluk oluşturmamak amacıyla okullar her öğrenci için kitapların alınacağı tarih ve saat bilgisini kısa mesaj olarak gönderiyor.