2020-2021 eğitim öğretim yılı okul kayıtları belli oldu. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul adrese dayalı okul sorgulama sisteminden çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını görebilecek. Peki, Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte e-Okul adrese dayalı okul sorgulama...

MEB'in e-Okul kayıt sistemini açıldı. Veliler çocuklarının hangi okula gideceğini MEB 'in e-Okul adrese dayalı okul sorgulama sisteminden görebilecek. Peki, Okul kayıtları ne zaman başlıyor? e-Okul adrese dayalı okul sorgulama...

Mili Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıtlarına ilişkin e-Okul adrese dayalı okul sorgulama sistemi açıldı.

E-OKUL ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI AÇILDI!

Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hangi okullara gideceğinin belli oldu. Veliler "e-okul.meb.gov.tr" sitesine öğrenci için istenen bilgileri girdiğinde, çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını net şekilde görebilecek.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Velilerin çocuklarının okulunu öğrenmesi için hiçbir belgeye ve okula gitmeye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Mili Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Aralık 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş bütün öğrencilerimizi ilkokullarımıza bekliyoruz. Aynı sistem üzerinden velilerimiz, çocuklarının erken başlama ve kayıt erteleme detaylarını da aynı siteden daha detaylı öğrenebilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerini 31 Aralık-4 Eylül'de uyum eğitimine alacağız. Uyum eğitiminin ardından eğitim ve öğretimlerine başlamış olacaklar. Bugün itibarıyla okullar açılacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı, ders kitaplarımızı, uyum programlarımızı, uyum programlarımızda kullanılacak materyalleri tamamlamış durumundayız."

MEB E-OKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

VELİLER KAYIT ERTELEME YAPABİLECEK

Gençoğlu, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden velilerin okula erken başlatma ve ertelemeyle ilgili detayları da görebileceğini belirterek, "Özellikle 69, 70, 71 aylık çocuklarımız kayıt erteleyebilecek. Bunun için velilerin yapması gereken şey, sistemde kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğüne bir dilekçe vermek. Bu kadar basit. Herhangi bir hekim raporuna, tıbbi değerlendirmeye gerek duymaksızın kendi isteklerine bağlı şekilde değerlendirmeyi yapıyoruz." diye konuştu.

OKULA ERKEN GÖNDERMEK İSTEYENLER DİLEKÇE VERECEK

Gençoğlu, velilerin, 66, 67, 68 aylık çocuğunu erken başlatmak için okul müdürlüklerine dilekçe vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.