Okul kantinleri açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere yazı gönderildi! Okul kantinleri ne zaman açılacak?

Okul kantinleri açılıyor mu? Okul kantinleri açılacak mı 2020? Okul kantinleri ne zaman açılacak? soruları nihayet cevap buldu. Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi egˆitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze egˆitime bas¸landığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin digˆer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze egˆitime geçildiği belirtildi. Bakanlık gönderdiği yazıda ‘’Okul kantinleri açılıyor mu?’’ sorusuna da yanıt verdi.

Okul kantinleri ne zaman açılacak?

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte kantin is¸leticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlıgˆımıza bagˆlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmis¸tir."