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Okul bahçesinde dolaşırken buldu! Dünyanın en güzel türü...

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),(DHA) |  22 Nisan 2021 Perşembe - 22:49 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 22:49

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Yanık (45), dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen ve kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği buldu.


Cemal Paşa Mahallesindeki Cevdetapaşa Ortaokulu'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Yanık, okul bahçesinde dolaşırken çiçeklerin üzerinde boyutuyla dikkat çeken bir kelebek buldu. Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek hakkında araştırma yapan Yanık, dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen tavus kelebeği olduğunu öğrendi.
 
Kelebeğin güzelliğine hayran kaldığını belirten Yanık, "Okul bahçesinde bulduğumuz tavus kelebeği, dünyanın en güzel 6 kelebeği arasında yer alıyor. Kanat açıklığı ile ölçtüğümüzde 16 santimetre büyüklüğünde. Şu ana kadar bunların en büyüğü 17 santimetre uzunluğundadır. Bölgede nadir olarak görülen bir canlı. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Kelebeğimizi incitmeden inceledikten sonra tekrar doğaya bırakacağız. Bu kadar büyük bir kelebeği ilk defa gördüm ve çok şaşırdım" diye konuştu.
 
Yanık, kelebeği görenlerin de çok şaşırdığını belirterek, "Kelebeği görenler hem büyüklüğüne hem de kanatlarındaki renk ve desenlere hayran kalıyor. Böyle nadide bir güzelliği görebilmek benim için bir şans" ifadelerini kullandı.

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Osmaniye Kadirli Beden Eğitimi
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