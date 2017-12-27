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Okul bahçesinde dehşet! Yaralılar var

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 21:12 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 23:00

Gaziantep'te bir düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.


 Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi Farabi  Caddesi'ndeki Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki bir sokak düğününde K.Ö. (56)  pompalı av tüfeğiyle ateş etti.
 
Saçmaların isabet ettiği H.H. (13), Z.C. (17), H.C. (32), E.Ö. (11),  H.Ö. (14) ve R.Ö. (10) yaralandı.
 
 Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından  Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri,  kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
 
Şüpheli K.Ö'nün 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu ve "resmi belgede  sahtecilik" suçundan firari olduğu öğrenildi.
 

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Gaziantep okul saldırı
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