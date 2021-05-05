Kodlama becerisini zihin haritalama tekniğiyle birlikte yaparsanız her türlü detayı rahatlıkla hatırlayabilirsiniz. Çünkü sizler okumadan önce kelimeler üzerinde anahtarlar oluşturacaksınız ve anahtarlar ile okuduğunuz metinler üzerinde bağlantılar kuracaksınız. Bu sayede okuduğunuz bilgileri geri çekmeyi başaracaksınız. Okumalara başlamadan önce gördüğümüz metin üzerinde birkaç tane anahtar kelimeyi alıp zihnimizde canlandırırsak arkasından tekrar hatırlamaya çalıştığımızda bilgileri bütün detaylarıyla hatırlayabiliyor olacağız.
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- Okuduğum bilgileri detayları ile hatırlamam mümkün mü?
Okuduğum bilgileri detayları ile hatırlamam mümkün mü?
05 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:50 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 14:57