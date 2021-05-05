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Okuduğum bilgileri detayları ile hatırlamam mümkün mü?

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:50 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 14:57

Okuduğumuz bilgileri detaylarıyla hatırlamamızı sağlayan tekniklerden biri de kodlama becerisidir. Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil bu konuda bilinmesi gerekenleri anlattı...


Kodlama becerisini zihin haritalama tekniğiyle birlikte yaparsanız her türlü detayı rahatlıkla hatırlayabilirsiniz. Çünkü sizler okumadan önce kelimeler üzerinde anahtarlar oluşturacaksınız ve anahtarlar ile okuduğunuz metinler üzerinde bağlantılar kuracaksınız. Bu sayede okuduğunuz bilgileri geri çekmeyi başaracaksınız. Okumalara başlamadan önce gördüğümüz metin üzerinde birkaç tane anahtar kelimeyi alıp zihnimizde canlandırırsak arkasından tekrar hatırlamaya çalıştığımızda bilgileri bütün detaylarıyla hatırlayabiliyor olacağız.

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