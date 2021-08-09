Oktay Kaynarca'nın acı günü!

EDHO'da 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren 56 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın amcası vefat etti. Ünlü oyuncu, amcası Murat Yılmaz'ın ölüm haberi ile adeta yıkıldı.
Çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat ettiği söylenen amcasını son yolculuğuna uğurlayan Kaynarca'yı zor gününde sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı.
"UĞURLAR OLSUN AMCAM"
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Kaynarca "Uğurlar olsun amcam, abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.