Oktay Kaynarca için Masumlar Apartmanı açıklaması!

Geçtiğimiz hafta 200'üncü bölümüyle ekranlara dönmesi beklenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.