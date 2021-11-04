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Oktay Kaynarca için Masumlar Apartmanı açıklaması!
Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın dizinin ardından TRT1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'na dahil olacağı iddia edildi. Usta oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara noktayı koydu.
Geçtiğimiz hafta 200'üncü bölümüyle ekranlara dönmesi beklenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.
Geçtiğimiz hafta 200'üncü bölümüyle ekranlara dönmesi beklenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.