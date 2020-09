Oktay Kaynarca düğünde bir söz vermişti! 'Sözünü unutma'

Oktay Kaynarca, rol arkadaşı Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa Özge Yıldırımer'e 2019 yılında gittikleri bir düğünde çocukları olursa istenilen hediyeyi alacağını söyleyerek söz vermişti. Melissa Emre Yıldırımer, önceki gün anne oldu ve Kaynarca'nın verdiği o söz anımsatıldı.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Kaynarca, Düğünde Verdiğin Sözü Unutma!" başlıklı yazısı şöyle:

Oyuncu çiftin çocuk konusundaki fikir ayrılığı gündeme gelince Kaynarca araya girip, raconu kesti: İleride benim gibi pişman olmamak için bir an önce çocuk yapın. Sette de bunu çok konuşuyoruz. Yunus Emre’nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum. ‘Önce kariyer , sonra çocuk’ nedir? Artık oyuncular çocuk da yapıyor, kariyer de. O yüzden Melissa sana, Yunus Emre’nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum ve şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, Melissa ben de sana istediğin hediyeyi alayım.