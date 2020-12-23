23 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 0.67 EURO 9,3040 -0.08
USD 7,6380 -0.28 ALTIN 457,590 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi!

23 Aralık 2020 Çarşamba - 15:25 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 15:25

Oktay Kaynarca, Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak tepki çeken durumla ilgili ilk kez açıklama yaptı.


Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca bir programda “Ben Türkiye’liyim” açıklamasında bulunmuştu. Bunun ardından ünlü oyuncuya sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Oktay Kaynarca’da bu eleştirileri cevapsız bırakmadı takipçisine verdiği cevapla olay oldu.

Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden yazılan “Memleketini inkar ediyor” yorumlarına cevap verdi. “Buna alınanlara abarttıkları için açıklama yaptım büyütmenin anlamı yok. Türkiye bizim bunu anlatmaya çalıştım” ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi. “Elinin altında klavye olan herkesin istediğini yazıyor” diyerek hakaret içerikli yorumlara sitem etti. “Memleket ayrımı yapılmamalı bir savaş çıksa hepimiz koşarız. Bu memleketin çocuklarıyız ayrıca Malatyalı olduğum için gurur duyuyorum” diyerek eleştirilere cevap verdi.

ETİKETLER

oktay kaynarca neler oluyor hayatta kanal d
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.