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Oktay Kaynarca: Bu saatten sonra tatil yok

03 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:48 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 16:48

Oyuncu Oktay Kaynarca, sezon finali yapan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin ardından Türki Cumhuriyetlerine yaptığı geziyi tamamlayıp İstanbul’a döndü.


Altıncı sezonu geride bırakan Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, Türki Cumhuriyetlerine yaptığı geziyi tamamladı.
 
tv100'e konuşan usta oyuncu, "Önce Kazakistan'a, sonra Özbekistan'a gittik. Güzel bir geziydi. Görmek istediğimiz yerler vardı. Oraları dolaştık, geldik. Herkesin görmezi lazım. Avrupa şehirlerinden ziyade oraları da görmek gerekiyor. İyi ki gittik" ifadelerini kullandı.
 
"ARTIK TATİL YETER"
 
Tatil planı yapmadığını söyleyen Kaynarca, "Artık tatil yeter. Bu saatten sonra tatil yok" dedikten sonra "Kanada'ya gideriz belki, Kanada'dan misafirlerimiz geldi" şeklinde espri yaptı.

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Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncu
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