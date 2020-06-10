Oktay Kaldırım kimdir? Vali Oktay kaldırım nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım…

Vali Oktay Kaldırım kim, sorusuna Sakarya Valisi olarak Çetin Oktay Kaldırım’ın atanmasıyla Sakaryalılar tarafından cevap aranıyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Elazığ Valisi Oktay Kaldırım, Adıyaman Valisi olarak atandı. Peki, Sakarya Valisi Oktay Kaldırım kimdir? Vali Oktay Kaldırım nereli, kaç yaşında? İşte Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım…

Elazığ Valiliği görevi yürüten Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine atandı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Sakarya Valisi olan Mahmut Demirtaş hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. Sakaryalılar arama motorlarına yönelerek, şehirlerine atanan yeni Vali Oktay Kaldırım kimdir? Vali Oktay Kaldırım nereli, kaç yaşında, evli mi? sorularına yanıt arıyor. Çetin Oktay Kaldırım biyografisi…

SAKARYA VALİSİ ÇETİN OKTAY KALDIRIM KİMDİR?

Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay Kaldırım 4 Ocak 1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı.

1998 yılında Gümrük Müşteşarlığı’nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında uzman yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığı’na 01.05.2000 tarihinde geçti.

Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye'nin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Uluslararası İlişkiler gibi alanları kapsayan birçok seminer, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı.

2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Ayrıca yurtdışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Çetin Oktay KALDIRIM evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.