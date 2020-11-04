Oksijen cihazına bağlandığınızda hastalığın ciddiyetini fark ediyorsunuz'

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Bilgehan Demir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişilerin, ilk başta hastalığı kendisine yakıştıramadığını belirterek, "Çaresiz kalıp oksijen cihazına bağlandığında hastalığın ciddiyetini fark ediyorsunuz." dedi.

Virüsü yendikten sonra görevinin başına dönen Demir, Kovid-19'la mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi hastanesine dönüştürülen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özveriyle çalışan Demir, herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesini istedi.

Aynı zamanda Acil Tıp Uzmanı olan Bilgehan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana Kovid-19 ile etkin mücadele ettiklerini söyledi.

Demir, virüsün, semptomları itibarıyla tespit edilemeyen, griple karıştırıldığı için basit görülen ancak sonuçları son derece ciddi bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

İnsanların genelde hastalığı griple karıştırdığını dile getiren Demir, "Hastalar bazen geç hastaneye başvuruyor. Aradan 8 ay geçti. Bu süreçte ilk dönemlerdeki gibi her gruptan insan hastaneye başvurmuyor, sadece semptomları Kovid-19'a uyanlar gelmeye başladı." diye konuştu.

Demir, sağlık çalışanlarının salgın sürecini yoğun geçirdiğini anlatarak, özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Hastalığı kendime yakıştıramadım"

Virüsle mücadele ederken kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Hastalığa yakalandığımda semptomları kendime yakıştıramadım çünkü hastalığın ciddiyetinden dolayı kendinize yakıştıramıyorsunuz. Hastalığa yakalandıktan sonra en çok kendiniz değil aileniz, çocuklarınızın ne olacağının endişesini yaşıyorsunuz. Bu durumu hastalarda da görüyoruz. Tedavi sürecim boyunca endişelerim hep bu yönde oldu. Tedaviyi bildiğim için sonuçlarını alamadığınızda o stres sizi kısır bir döngüye sokuyor. Büyük bir stresle virüsü atlattım. Virüse yakalandığımda 'acaba yoğun bakımdaki hastalar gibi bende mi olacağım' diye endişe duydum. Hastalık sürecini alerjik bünyem olduğundan yoğun atlattım, yaklaşık 10 gün kadar hastanede yattım. Kovid-19'a yakalanan her hastanın gözünde gördüğümüz korkuyu ben de yaşadım."

"Yatış vereceğiz dedikten sonra işin ciddiyeti anlaşılıyor"

Bilgehan Demir, acil serviste hastaların yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Virüs bulaşan kişiler, hastaneye ilk geldiğinde hastalığı kendine yakıştıramadığı için sonraki sürecini kestiremiyor. 'Yatış vereceğiz' dedikten sonra hasta işin ciddiyetinin farkına varıyor. Daha sonra 'ne olacak' sorularıyla başlayan bir süreç başlıyor. Acil serviste görev yapan bir doktor arkadaşımız virüse yakalandı. O da kendisine ilk başlarda hastalığı yakıştırmadı. Sonrasında servise yatırıncaya kadar bu durum devam ediyor. İnsan çaresiz kalıp oksijen cihazına bağlandığında hastalığın ciddiyetini fark ediyorsunuz."

"Elektrik çarpan kişinin Kovid-19'lu olduğunu tespit ettik"

Acil serviste bulunduğu için hastalığın tanı basamağında olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Acil Serviste tanı koyarken hastalığın ciddi bir yaygınlığı olduğunu sonradan fark ettik. Birkaç ay önce elektrik çarpmasından hastaneye biri getirildi ve Kovid-19'lu olduğunu tespit ettik. Bu kişi, elektrik çarpmasa Kovid-19 olduğunu bilmiyordu ve bu şekilde aramızda normal bir hasta olarak gezecekti. Bu nedenle hasta ve hasta yakınlarımıza herkesi pozitif olarak kabul etmeleri ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları uyarısında bulunuyoruz."