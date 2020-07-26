Okmeydanı’nda ilk kazma bu yıl sonu

Okmeydanı’nda dönüşümün 80 bin vatandaşın yaşadığı toplam 1.5 milyon metrekare alanda gerçekleştirileceğini belirten Kurum şöyle konuştu:

“Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin ilk etabına başlıyoruz. Evlerin, iş yerlerinin tespitleri yapıldı. Kıymet takdirlerini etkileyecek yön, cephe, ağaç, duvar, depo ve kömürlük gibi tüm detayları incelediler. Bir kentsel dönüşüm ofisi açtık. Burada tüm detayları bir aylık sürede askıya çıkarıyoruz.”

Fetihtepe mahallesinin kasım ayına kadar boşalmış olacağını ifade eden Kurum vatandaşlara hitaben şunları söyledi: