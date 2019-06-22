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Oklu kirpi avlayanlara 13 bin 897 lira ceza

AA |  22 Haziran 2019 Cumartesi - 15:50 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 15:50

Hatay’da oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabında paylaşan 3 kişiye 13 bin 897 lira ceza verildi.


Oklu kirpi avlayanlara para cezası.  Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya  göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü Dörtyol Şefliğine bağlı  Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi’nde, oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabından  paylaşımda bulunun 3 kişi tespit edildi. Kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye, 13 bin 897 lira ceza kesildi. Açıklamada, doğa koruma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
 
  

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