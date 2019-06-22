Oklu kirpi avlayanlara para cezası. Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü Dörtyol Şefliğine bağlı Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi’nde, oklu kirpi avlayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunun 3 kişi tespit edildi. Kaçak avlandığı belirlenen 3 kişiye, 13 bin 897 lira ceza kesildi. Açıklamada, doğa koruma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
Oklu kirpi avlayanlara 13 bin 897 lira ceza
AA | 22 Haziran 2019 Cumartesi - 15:50 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 15:50