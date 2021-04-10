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Okey oynamak için canlarını böyle tehlikeye attılar

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA) |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 19:30 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 19:30

Kırıkkale'de dernek binasında koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 17 kişiye toplam 106 bin 250 TL para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, İzmir Caddesi'nde faaliyet gösteren dernek binasına, ihbar üzerine baskın yaptı. Dernekte 17 kişinin maske ve fiziksel mesafe gibi kuralları ihlal ederek, okey ve iskambil oynadığı belirlendi. 17 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 250'şer TL'den toplam 106 bin 250 TL para cezası uyguladı. Dernek hakkında da işlem yapıldı.
 

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