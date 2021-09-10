Okan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli Takım yeni teknik direktörü Okan Buruk mu?

Milli Takım yeni teknik direktörü mü?NTV Spor'un son dakika iddiasına göre; A Milli Takım’da Okan Buruk dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 47 yaşındaki teknik adamla büyük oranda anlaşmaya varıldı. Okan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Okan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılı İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak Büyükçekmece'de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda oynadı. Aile bireylerinin de futbola ilgisi sebebiyle bu sporla iç içe büyüyen Buruk, 11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısına girdi.

1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım’ın kaptanı oldu. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalara veda etti.



2001 yılında Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya’nın Inter Milan Kulübü ile anlaşma imzaladı.Şampiyonluğun kaybedilmesinde ki en büyük etkenlerden birisi olarak gösterildi.

Türkiye Milli Futbol Takımımın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka Milli Futbol Takımı'na attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir.



Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Internazionale'da fazla forma şansı bulamadı. 2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu.



Taraftarın uzun süre muhalefet etmesine rağmen en sonunda ultrAslan taraftar grubunun da onayı alınarak 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.



Okan Buruk 7 Haziran 2008 itibari ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır.



2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı.



3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlenmiştir.

2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)

2013-2014 Elazığspor

2014-2015 Gaziantepspor

2015-2016 Sivasspor

2016-2017 Göztepe

2017- Akhisar Belediyespor