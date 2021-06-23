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Okan Bayülgen isyan etti: Rezil oluyorum!

Okan Bayülgen isyan etti: Rezil oluyorum! Şovmen Okan Bayülgen, geçtiğimiz akşam sevgilisi Selin Atasoy ile birlikte Nişantaşı'nda bulunan bir kafede sohbet ederlerken objektiflere takıldı.
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