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Okan Bayülgen'e ters köşe! Deprem bilimci...
Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminden sonra çarpıcı açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Okan Bayülgen’in 'Nokta' programındaki sözleri ile bir kez daha dikkat çekti. Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Ahmet Ercan Şaşırttı" başlıklı yazısı şöyle: "İstanbul depremi için '2045 yılında olacak' diyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önceki akşam TV100’de canlı yayınlanan Okan Bayülgen’in 'Nokta' programına konuktu.