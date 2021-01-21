Okan Bayülgen'den Megastar'a uyarı

Okan Bayülgen, TV 100’de ekrana gelen ‘Nokta’ programında Tarkan ’a (48) gönderme yaptı. Megastar’ın kızı Liya’yı kucağına aldığı fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını söyleyen şovmen, “Artık yüzüne bir şey yaptırmayı bırakması lazım” açıklamasında bulundu.

“O karede gözler kısılmış. Sanki Tarkan’ın çocuğunu kaçırıyorlar” diye sözlerine devam eden Bayülgen, “Estetik yaptırınca bakışlar kötüleşiyor. Hem estetik hem fotoşop” ifadelerini kullandı. Şovmen, Tarkan’ın konser dışında evinden de çıkmadığını belirtti.