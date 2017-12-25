Son dakika! OHAL Komisyonuna başvurular 21 Şubat'ta sona erecek

695 sayılı KHK ile haklarında işlem yapılanlar OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 21 Şubat 2018'e kadar başvurabilecek.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular, 21 Şubat 2018'e kadar sürecek. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 695 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruların alınmasına dün başlandı. Başvurular, 21 Şubat 2018'de sona erecek. Detaylı bilgi ve başvuru formuna "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.