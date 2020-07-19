Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Oh Olsun filminin oyuncuları ne konusu ne?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen Oh Olsun filminin başrollerinde Tarık Akan ve Hale Soygazi yer alıyor. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı Oh Olsun filmi oyuncu kadrosunda bir çok usta oyuncu da bulunuyor. Peki, Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte, Oh Olsun filminin oyuncuları ve konusu...

Başrollerinde Yeşilçam'ın usta oyuncuları Tarık Akan ve Hale Soygazi yer aldığı Oh Olsun filmi konusu ve usta oyunculardan oluşa kadrosu ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen Oh Olsun filminin senaryosunu da Sadık Şendil yazdı. Peki, Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte, Oh Olsun filminin oyuncuları ve konusu...

OH OLSUN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Oh Olsun filmi, 1973 yılında çekildi. 1 Ocak 1974 tarihinde gösterime giren film, daha önce birçok film yönetmiş olan Ertem Eğilmez tarafından yönetildi. Filmin senaryosunu genellikle Eğilmez'in filmlerinde birlikte çalışan Sadık Şendil yazmıştır ve aynı yıl Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmıştır.

OH OLSUN FİLMİ OYUNCULARI

Oh Olsun filminin başrolleri ise Tarık Akan ve Hale Soygazi paylaşıyor. 1970'li yıllarda genellikle romantik-komedi filmlerinin müziklerini seslendiren dönemin başarılı sanatçılarından Füsun Önal filmle aynı adı taşıyan "Oh Olsun" adlı şarkıyı film için seslendirmiştir.

Oyuncu Rol Karakter

Tarık Akan Ferit Haznedar -

Hale Soygazi Alev -

Hulusi Kentmen Fehmi Haznedar Ferit'in babası

Kemal Sunal Fazıl Haznedar Ferit'in abisi

Halit Akçatepe Ferdi Haznedar Ferit'in kardeşi

Münir Özkul Burhan Usta Alev'in babası

Adile Naşit - Ferit'in annesi

Metin Akpınar Metin Doktor Metin

Serap Olguner - -

Beyza Başar Canan Alev'in kardeşi

Mürüvvet Sim - Alev'in annesi

Nevin Güler Nevin -

İhsan Yüce İhsan Usta -

OH OLSUN FİLMİ KONUSU

Zengin bir fabrikatör olan Fehmi Haznedar'ın üç oğlu vardır. Büyük oğlu Fazıl biraz saftır ve yanında çalışmaktadır. Ortanca oğlu Ferit üniversitede okumakta ancak derslerden çok kızlarla ilgilenmektedir. Küçük oğlu Ferdi ise lise öğrencisidir ancak okulu önemsemez, karnesindeki kötü notları kalemle değiştirir. Oğullarının yaptıklarını öğrenen Fehmi Haznedar ceza olarak üç oğlunu da fabrikada işçi yapar ve çırak olarak Burhan Usta'nın yanına verir. Sonrasında Ferit Burhan Usta'nın aynı fabrikada çalışan kızı Alev'i görür, aşık olur ve olaylar gelişir.

OH OLSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ