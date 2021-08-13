Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman aşkı bitti mi?

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Instagram hesaplarından sık sık mutluluk pozlarını yayınlayan çift ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Uğur ve Uzman, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını alevlendirdi.
"GÜNEŞİN DOĞUŞU BATIŞI FARKSIZ"
Müjde Uzman, Oğuzhan Uğur ile birlikte arabada çekilen fotoğrafını, "90'lar karışık kaset" notuyla paylaşmıştı. Uğur da aynı kareye, "Güneşin doğuşu, batışı farksız" mesajını yazmıştı.