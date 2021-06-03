Oğuzhan Özyakup ile Melisa Aslı Pamuk'tan hayranlarını üzecek haber!

Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden 28 yaşındaki Oğuzhan Özyakup, ailesinin de aşkına onay vermesiyle düğün planını hızlandırmıştı. Ancak Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup çiftinden hayranlarını üzen haber geldi. Evlenmesi beklenen çift, ayrılık kararı aldı.

İki yıldır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup'tan sevenlerini üzen haber geldi. Sonbaharda düğün yapmayı planladıkları konuşulan genç çift, sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Her ikisi de Hollanda doğumlu olan 30 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ile 28 yaşındaki Oğuzhan'ın ayrılık dedikodusu ise ikilinin birbirlerini Instagram 'da takibi bırakmasıyla doğrulandı.

Başta yıldız futbolcunun ablası olmak üzere Özyakup Ailesi tarafından çok sevilen Melisa Aslı Pamuk, iddialara göre sevgilisinin sürekli erkek arkadaşlarıyla tatil planları yapmasından bunaldı.

ÖNCELİKLERİ KARİYER

İkilinin yakın çevresine güzel oyuncu, aşklarını sürekli gizli yaşamaktan da yıprandı. Her ikisi de kariyerlerine öncelik veren Melisa Aslı Pamuk ve Oğuzhan Özyakup'un ayrılık kararını da karşılıklı oturup konuşarak aldığı söyleniyor.

Çiftin barışması için araya güzel oyuncuyla çok yakın olan ünlü futbolcunun ablası Şermin Özyakup da girdi.