Gazetevatan.com » Magazin » Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken açıklama! 'Çocuğu olan düşünsün'
Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken açıklama! 'Çocuğu olan düşünsün'
Murat Boz, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler’de bir mekanda buluştu. Ezgi Mola ve işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı da guruba dahil olup, hasret giderdi. Oğuzhan Koç, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından ‘Squid Game’ hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
Yaz aylarını İzmir Çeşme’de beraber geçiren gruptan Koç ve Boz, mekandan ayrılırken soruları yanıtladı. Keyifli bir yemek olduğunu söyleyen Koç, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' sorulunca, "Ben henüz yeniyim” dedi.