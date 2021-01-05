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Oğuzhan Koç'tan aşk itirafı geldi!
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Alaçatı'da yeni yılı birlikte karşılayan çiftten Özdemir, “Evet fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” şeklinde konuşmuştu. Güzel oyuncunun bu sözlerinden sonra Oğuzhan Koç da Instagram'dan yaptığı paylaşımla aşkını itiraf etti.
Son aylarda sürekli birlikte olduğu iddia edilen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un, yeni yılı birlikte karşıladığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin, yılbaşında Alaçatı'da olduğu öğrenildi.