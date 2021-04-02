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Oğuzhan Koç müjdeyi verdi! Demet Özdemir...

Oğuzhan Koç müjdeyi verdi! Demet Özdemir... Demet Özdemir birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Oğuzhan Koç, oyuncu sevgilisine övgüler yağdırdı.
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