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Oğuzhan Koç: Bana daha top atan olmadı, olursa söylerim
Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlayan bir akım sonrası meslektaşları Yıldız Tilbe ve Tarkan'ın gündem olan açıklamalarını değerlendirdi.
Yıldız Tilbe, koronavirüs salgınından etkilenen müzisyenler için başlatılan challenge'a (meydan okuma) dahil olmuştu. Evde 'Kış Güneşi' şarkısını söylerken çektiği videoyu Twitter hesabında yayınlayan sanatçı, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba" ifadelerini kullanmıştı.