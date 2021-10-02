Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılılan Oğuzhan Asiltürk, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camii’nde Cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Asiltürk, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi.
ERDOĞAN: ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Bizleri haşru cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etemdiğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın" dedi.