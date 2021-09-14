Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Asiltürk hasta mı, koronavirüs mü?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuz Asiltürk ve eşi yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Asiltürk ve eşinin oksijen desteğiyle tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 yılında Hekimhan, Malatya'da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.

Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.