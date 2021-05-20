Bas Bas Paraları, Ankara'nın Bağları şarkılarıyla tanınan Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi. Ankara şarkıları ile bilinen ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatı hayranlarını üzdü. Bas Bas Paraları ve Ankara'nın Bağları gibi Ankara oyun havalarıyla tanınan Oğuz Yılmaz, son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söylemişti. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz neden öldü? Oğuz Yılmaz hayatı ve şarkıları...

Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayata veda etti. Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatı hayranlarını üzdü. "Çekirge" adlı şarkısıyla ün kazananan Bas Bas Paraları ve Ankara 'nın Bağları ile büyük çıkış yakalayan Oğuz Yılmaz yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz neden öldü? Oğuz Yılmaz hayatı ve şarkıları...

Ankaralı ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, bugün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Acı haberin ardından hastaneye giden yakınları Ankaralı sanatçılar ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Ünlü şarkıcı, öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu.

Son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti.

Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, geçirdiği kalp kirizi sonucu öldüğü öğrenildi.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968'de Ankara'da dünyaya geldi. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994’ te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999'da çıkardığı Usta albümü ve "Çekirge" adlı şarkısıyla ün kazandı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla’ya Türkiye’de ve Avrupa ’da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı.

Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.